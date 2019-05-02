Жителям Петербурга с начала года выдано 200 тысяч финских виз

Выяснилось, что жители Санкт-Петербурга только в апреле подали свыше 7- тысяч заявлений на оформление визы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост желающих получить заветную «корочку» составил 37%.

Все больше петербуржцев получают финские визы, сообщает Фонтанка со ссылкой на Генконсульстве Финляндии в Петербурге.

С января 2019 года иметь в наличии финский шенген и путешествовать в Европу стало на 14% граждан, проживающих в Санкт-Петербурге больше, чем в прошлом году.

Известно, что Генконсульством Финляндии было выдано 200 тысяч виз с начала этого года.

Большинство граждан предпочитают использовать визы сроком от полугода до трёх лет, так по подсчетам 90 процентов. Отказывает Финляндия петербуржцам довольно редко, всего в 0,5 процентов случаях.

Пик выдачи подобных виз пришелся в канун майских праздников – россияне планировали отдых на длительных праздниках за границей.

По статистике, граждане Российской Федерации чаще других получают визы шенгена.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Черногория открыта для россиян без визы на 90 дней.