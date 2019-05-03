Синоптики пообещал петербуржцам возвращение тепла

К Дню победы в Петербурге распогодится. Фото: Pixabay
К Дню победы в Петербурге распогодится. Фото: Pixabay

Погода будет улучшаться с каждым днем, считают они.

Об этом стало известно сегодня, третьего мая. Специалисты отметили, что в плохой погоде в Санкт-Петербурге и во всем Северо-западном федеральном округе виноват атлантический циклон, передает центр погоды «Фобос». Он принес с собой сильный холодный ветер и снег – уже завтра, четвертого мая, она отойдут в сторону Мурманска и Архангельской области, а вот в Санкт-Петербурге станет теплее. Синоптики уверяют, что на День победы вряд ли будет холодно.

В скором времени, обещают специалисты, воздух снова прогреется до 17 градусов, а о снеге петербуржцы забудут до наступления зимы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ветер культуре не помеха: петербуржцы в “зимний май” выстроились в километровые очереди в музеи. Сегодня спасатели объявили о желтом уровне погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого достигали 23 метров в секунду.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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