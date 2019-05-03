Петербуржец ушел гулять и не вернулся

В холодную погоду он покинул дом без теплой одежды.

О пропаже человека стало известно в ночь с третьего на четвертое апреля. Обо всем рассказала супруга Александра, который проживает в поселке Лисий Нос. Женщина пишет, что ее муж вышел из дома в 11 часов утра в пятницу. Он был легко одет и не взял с собой телефон. С тех пор Александр не появлялся дома, и никто не знает, где он сейчас находится. Несмотря на то, что прошло не очень много времени, родные и близкие петербуржца очень переживают, так как не понимают, куда он мог отправиться.

Пользователи социальной сети «Вконтакте» отметили, что мужчина похож на известного комика Тимура Батрудинова. У Александра голубые глаза и русые волосы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербурженки разыскивают собаку-скейтера. Собака может быть где-то недалеко от станции метро «Озерки» — белая Злата имеет коричневые пятна на морде, а также очень любит активный образ жизни – на одном из снимков она стоит на скейте.