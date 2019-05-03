Болельщики обсуждают уход Шестеркина из СКА

Петербуржцы желают хоккеисту удачи, но все-таки жалеют о его отъезде.
О том, что Игорь Шестеркин заключил контракт новичка с New York Ranges, стало известно третьего мая. Болельщики петербургской команды отреагировали на эту новость по-разному – кто-то искренне порадовался успехам Шестеркина, а кто-то недоумевает: кто заменит любимого вратаря?
«А мы-то остаёмся с кем?»,
— задается вопросом Елена.
Некоторые болельщицы даже расплакались, узнав об уходе Шестеркина.
«Мне не просто грустно…я плачу»,
— комментирует новость еще одна Елена.
Другие же считают, что впереди у хоккеиста много сложностей.
«Шестеркину трудновато будет»,
— считает Максим.
«Для Шестеркина не очень хорошо, там Лундквист выдаёт невероятную игру, ему очень трудно будет пробиться в основу»,
— объясняет Влад.
«Как Шестеркин закрепится при наличии Лундквиста и Георгиева?»,
— соглашается с Владом другой пользователь.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что хоккеист Игорь Шестеркин рассказал о лучших годах, проведенных в команде СКА.