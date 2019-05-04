Участники «Евровидения» будут сдавать ДНК-тест

Финалисты «Евровидения-2019» могут пройти ДНК-тест. Такую услугу на певческом конкурсе предложил официальный партнер «Евровидения» — My Heritage. Условия прохождения теста не является обязательным, отметили в пресс-службе конкурса.

Отмечается, что ранее российский певец Сергей Лазарев поделился информацией, что все конкурсанты сдавали кровь на анализ. По мнению артиста, это делается для того, чтобы показать, что все мы едины.

Компания My Heritage специализируется на выявлении родственных связей посредством анализа ДНК. Кровь для такого теста сдавать не обязательно, достаточно взять пробу слюны изо рта, отмечается на сайте компании.

«Евровидения-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев с песней Scream.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Лазарев сдал кровь перед Евровидением для определения национальности. Все участники Евровидения-2019 давали письменное согласие на публикацию результатов исследования.