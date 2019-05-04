В страшном ДТП на Кубани погибли два комика проекта Stand Up (ВИДЕО)

Денис Маловичко. Фото: fonar.tv
Денис Маловичко. Фото: fonar.tv

Стали известны личности двух из пяти погибших в страшном ДТП на Кубани.

Удалось опознать тело Дениса Маловичко и Елены Зуевой – резидентов общероссийского комедийного проекта Stand Up. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Артисты направлялись на запланированный концерт в Краснодаре. Также в аварии погибли пользователи сервиса BlaBlaCar. Их тела еще не опознаны.

Видео: 5-tv.ru

Отмечается, что летальное ДТП произошло в пятницу, 3 мая, в Белореченском районе Кубани. При столкновении автомобили загорелись. Погибли пять человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что угнанный ранее Maserati разбился у «Лахта-центра» в Петербурге. По словам очевидцев, автомобиль Maserati GranTurismo на большой скорости мчал в сторону города и врезался в отбойник около «Лахта-центра».

Как выяснилось, автомобиль находится в угоне, а водитель управлял машиной изрядно выпивший.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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