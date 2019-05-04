Стали известны личности двух из пяти погибших в страшном ДТП на Кубани.
Удалось опознать тело Дениса Маловичко и Елены Зуевой – резидентов общероссийского комедийного проекта Stand Up. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Артисты направлялись на запланированный концерт в Краснодаре. Также в аварии погибли пользователи сервиса BlaBlaCar. Их тела еще не опознаны.
Видео: 5-tv.ru
Отмечается, что летальное ДТП произошло в пятницу, 3 мая, в Белореченском районе Кубани. При столкновении автомобили загорелись. Погибли пять человек.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что угнанный ранее Maserati разбился у «Лахта-центра» в Петербурге. По словам очевидцев, автомобиль Maserati GranTurismo на большой скорости мчал в сторону города и врезался в отбойник около «Лахта-центра».
Как выяснилось, автомобиль находится в угоне, а водитель управлял машиной изрядно выпивший.