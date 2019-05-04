В страшном ДТП на Кубани погибли два комика проекта Stand Up (ВИДЕО)

Стали известны личности двух из пяти погибших в страшном ДТП на Кубани.

Удалось опознать тело Дениса Маловичко и Елены Зуевой – резидентов общероссийского комедийного проекта Stand Up. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Артисты направлялись на запланированный концерт в Краснодаре. Также в аварии погибли пользователи сервиса BlaBlaCar. Их тела еще не опознаны.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Видео: 5-tv.ru

Отмечается, что летальное ДТП произошло в пятницу, 3 мая, в Белореченском районе Кубани. При столкновении автомобили загорелись. Погибли пять человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что угнанный ранее Maserati разбился у «Лахта-центра» в Петербурге. По словам очевидцев, автомобиль Maserati GranTurismo на большой скорости мчал в сторону города и врезался в отбойник около «Лахта-центра».

Как выяснилось, автомобиль находится в угоне, а водитель управлял машиной изрядно выпивший.