Здание «Красного треугольника» может рухнуть из-за вандалов

Вандалы нанесли здания значительный ущерб. Фото: Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.
Вандалы нанесли здания значительный ущерб. Фото: Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

Двое неизвестных мужчин разобрали балки, на которых держится кровля здания бывшего завода «Красный Треугольник».

О произошедшем сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Вандалы спилили балки заброшенного здания завода. В результате их действий нанесен ущерб пристройке главного корпуса здания.

Инцидент произошел в праздничные дни. Двое мужчины разбирали балки, которые служат опорой для кровли здания. Действия неизвестных попали в объектив очевидцев.

Здание бывшего завода уже не в первый раз страдает от действий вандалов. Ранее неизвестные срезали на территории бывшего завода два клепаных бака и винтовую лестницу.

Историко-культурная экспертиза была проведена в 2016 году, однако КГИОП всё ещё не подтвердил статус одного из старейших российских промышленных предприятий здания. Завод построили ещё в 1960 году, и он занимался выпуском резиновой продукции. На данный момент заброшен.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Ушинского перевернулись дорожные знаки.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
вандалы завод красный треугольник
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