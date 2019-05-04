Беглов официально открыл мотосезон в Петербурге

Санкт-Петербург является не только Северной и культурной столицей, но и столицей байкеров.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 4 мая, выступил на открытии мотосезона 2019 года, сообщили Gazeta.SPb в городской администрации.

Глава города также отметил, что площади и улицы города теперь в распоряжении байкеров. Однако он попросил их соблюдать порядок и не шуметь ревом мотора в ночное время суток, чтобы не вызывать недовольства у горожан.

Беглов подчеркнул, что всех присутствующих на открытии мотосезона объединяет любовь к Санкт-Петербургу и нашей стране. Он поблагодарил любителей мотоспорта за большое внимание к патриотическому и техническому воспитанию подрастающего поколения.

Также он пожелал всем байкерам успеха в спорте, сухих дорог, здоровья и провести сезон без потерь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге стартует Мотосезон.