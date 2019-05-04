Матч «Зенит» — «Ахмат» закончился ничьей

Петербургская футбольная команда «Зенит» сегодня сыграла вничью с «Ахматом» в Грозном. Счет матча 1:1.

Игра прошла в рамках 27-го тура чемпионата России. От поражения петербуржцы ушли на последней минуте матча. Ответный гол «Зенит» забил лишь на 87-й минуте встречи.

Матч проходил на «Ахмат Арене» в Грозном. Судил встречу арбитр из Москвы Алексей Матюнин.

Футболисты «Ахмата» вырвались вперед в начале второго тайма. И лишь под конец игры Себастьян Дриусси забил мяч в ворота противников.

По итогам встречи выяснятся, что «Зенит» может претендовать на победу в чемпионате в данном туре. Первое месте достанется сине-бело-голубым, если «Арсенал» обыграет «Локомотив».

На данный момент в активе «Зенита» 58 очков. «Ахмат» набрал 37 очков и занимает теперь 8-е место в турнире РПЛ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Семак сказал глубокую фразу перед матчем с «Ахматом».