Туристы из Петербурга застряли в аэропорту Китая на 12 часов

Около 10 путешественников просидели в аэропорту больше полсуток. Их самолет сделал пересадку не в запланированном петербуржцами Шанхае, а в другом городе. У туристов забрали паспорта.

Жители Северной столицы собирались провести отпуск на Бали и в Таиланде, сообщает 78.ру. Для этого у всех были забронированы авиабилеты с пересадкой в городе Шанхай. Однако самолет остановился совсем в ином месте – городке под названием Сиань. Это стало большой неожиданностью для путешественников.

На таможенном контроле у туристов из Петербурга забрали документы и сказали, что выдача транзитных виз в данном случае невозможна.

В аэропорту Сианя путешественникам предложили два варианта: депортация на родину или самостоятельная покупка авиабилетов до городов, из которых можно будет улететь в запланированные страны. Русским туристам пришлось покупать билеты до Бангкока.

— Они стоили 15 тысяч рублей на человека, — сообщает одна из потерпевших.

Известно также, что после этого петербуржцев больше 10 часов держали в крохотном помещении площадью не больше 10 кв. метров. Их охраняли полицейские. В туалетную комнату туристов также сопровождали.

Сейчас путешественники ждут своего рейса. Им наконец-то вернули паспорта.

Турфирма и российское консульство оказывать поддержку петербуржцам отказались.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жителям Петербурга с начала года выдано 200 тысяч финских виз.