В США с молотка продадут оригинальный костюм Дарта Вейдера

Для фанатов такой костюм - находка. Фото: скриншот из фильма.

Для фанатов такой костюм - находка. Фото: скриншот из фильма.

На аукцион в Америке реализуют костюм Дарта Вейдера из «Звездных войн». Предварительная стоимость лота – от 1 до 2 миллионов.

Костюм в отличном состоянии и в полной комплектации уйдет с молотка 14 мая в аукционном доме Bonhams. Данное изделие было произведено специально для пятого эпизода «Звездных войн». Для фанатов киноэпопеи данный костюм является огромной находкой и ценностью.

Мероприятие, на котором костюм предполагается продать, называется «Чудеса галактики». Оно пройдет в Лос-Анджелесе. В комплект лота войдут 17 составляющих, среди которых перчатки Вейдера и блок с аккамулятором.

Известно, что для франшизы «Империя наносит ответный удар» было создано несколько костюмов, использовалася ли в съемках продающийся ныне комплект – неизвестно.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мозаичное панно «Афганистан», предназначенное для метро, продают на Avito.