В Спартаке оправдывались за эротические танцы группы поддержки

Группа поддержки питерского баскетбольного клуба «Спартак» исполнили перед матчем танец, вызвавший бурю негативных эмоций в соцсетях.

Болельщиков возмутил перфоманс девушек из группы поддержки. Очевидцы утверждали, что элементы танца носили явно характер эротического танца и должны были иметь отметку 18+. Барышни выступали в откровенных костюмах, напоминающих нижнее белье.

Свой танец дамы исполнили перед матчем с «Самарой». Инцидент произошел на «Нова Арене». По заявлению исполнительного директора БК «Спартак» Юрия Обвалова, данная группа выступает на их мероприятиях уже не в первый раз. Правда, раньше они были в одеты в плащи.

«Время было уже 20:30, да и потом — никто же не раздевался. Выступление изначально планировалось именно таким. Это же не эротические танцы», — комментирует Обвалов.

Администрация клуба, по большому счету, ссылалась на то, что матч был вечерним, а демонстрировать подобное шоу днем – они бы действительно не стали.

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