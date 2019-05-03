Рой Джонс приедет в Петербург на Кубок губернатора по боксу

Рой Джонс. Фото: Скриншот видео
Рой Джонс. Фото: Скриншот видео

Известный американский боксер Рой Джонс приедет в Санкт-Петербург, чтобы дать мастер класс и посетить Кубок губернатора Петербурга по боксу.

Как сообщают организаторы турнира, бороться за Кубок боксеры будут с 7 по 11 мая. В турнире примут участие и покажут свои силы представители множества стран, в частности, Бразилии, Шотландии и других.

Рой Джонс рассказал, что планирует максимально поспособствовать развитию бокса в Санкт-Петербурге и постарается обучить своим навыкам участников. Он хочет провести в городе открытую бесплатную тренировку, а после оценить способности участников.

Рой Джонс является абсолютным рекордсменом по количеству побед в сражениях за титул объединенного чемпиона. Рой Джонс — это живая легенда бокса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов наградил победителей XXIX зимней универсиады.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Рой Джонс приедет в Петербург на Кубок губернатора по боксу
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