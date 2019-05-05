10 мая в Таврическом саду прозвучат «Песни Победы»

10 мая в Таврическом саду состоится праздничный концерт с участием лауреатов первых туров конкурса VI Российского суворовского патриотического фестиваля искусств.

Концерт будет проходить 10 мая с 15 до 18 часов.

В праздничной программе примут участие коллективы и солисты – победители I тура конкурсной программы фестиваля.

Кроме концерта гостей праздника, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, ждет широкая интерактивная программа с участием исторических реконструкторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге завершается фестиваль ледоходов. В нем принимают участие ледоколы «Капитан Сорокин», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург» и «Невская застава». В программу фестиваля также включен музей «Ледокол «Красин».