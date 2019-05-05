В ДТП на трассе “Нарва” пострадали женщина и пенсионер

Столкнулись "Лада Калина" и Volkswagen. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Столкнулись "Лада Калина" и Volkswagen. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Авария произошла недалеко от деревни Бегуницы в Волосовском районе.

У деревни Бегуницы произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Ленобласти 5 мая в воскресенье.

Авария произошла около 15:50 на автодороге Нарва в Волосовском районе Ленинградской области. На трассе столкнулись машины “Лада Калина” и Volkswagen. После аварии на место приехали медики: на машине “Скорой помощи” увезли двух человек из “Лады”: молодую женщину за рулем и ее пассажира — пенсионера 1953 года рождения, передают в ГИБДД Ленобласти.

Состояние пострадавших не уточняется. Сейчас инспекторы Госавтоинспекции уточняют детали аварии. В Волосовском районе Ленобласти прошел дождь, дорога могла быть скользкой, что могло привести к ДТП.

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