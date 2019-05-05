Понедельник встретит петербуржцев мокрым снегом

Ветер вырастет до 9 м/с 6 мая в Петербурге. Фото: pixabay.com

Ветер вырастет до 9 м/с 6 мая в Петербурге. Фото: pixabay.com

Во второй половине недели потеплеет, но осадки не прекратятся.

Грядущая неделя станет холодной и мокрой, считают синоптики. В МЧС Санкт-Петербурга предупреждают, что в понедельник 6 мая петербуржцев ждет новая порция мокрого снега с дождем.

Ветер с северо-востока достигнет 9 м/с. Температура воздуха составит 11 градусов тепла.

Сейчас в Санкт-Петербурге пасмурно и температура достигает 7 градусов тепла. Ветра сегодня почти нет — около 2-3 м/с.

Согласно прогнозу сервиса Яндекс.Погода, со среды в Северной столице начнет теплеть: четверг будет ясным с температурой в 15 градусов. Следующие выходные могут стать дождливыми, но теплыми — до 17 градусов тепла. Синоптики считают, что холодный май — расплата за сухой и теплый апрель.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге два дня подряд дул сильный ветер и ронял легкие и шаткие объекты.