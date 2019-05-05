Каршеринг-автомобиль перевернулся на Мурманском шоссе

С места ДТП увезли пострадавшего на “Скорой помощи”, передают очевидцы.

На Мурманском шоссе перевернулся автомобиль каршеринг-сервиса, сообщили очевидцы в социальных сетях 5 мая. ДТП произошло на 38 км трассы Ленобласти в воскресенье.

На место приехали медики и дорожная полиция. В автомобиль “Скорой помощи” погрузили пострадавшего и увезли — о его состоянии пока ничего не известно. Сейчас инспекторы ДПС Ленобласти разбираются в обстоятельствах дорожного происшествия.

Пользователи социальных сетей в комментариях под записью традиционно обсуждают плюсы и минусы каршеринга — и заодно пытаются понять, какая именно фирма выдала машину в аренду. Некоторые заявили, что машины принадлежит каршерингу Carenda – по словам пользователей, у компании низкие цены, но и качество автомобилей невысокое.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ДТП в Волосовском районе Ленобласти пострадали двое.