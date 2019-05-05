В Финском заливе нашли пропавшую советскую подлодку

Субмарина “Окунь” пропала в 1942 году в районе минного заграждения.
В Финском заливе нашли потерянную в годы ВОВ боевую подлодку “Окунь” сообщает “Пятый канал”, ссылаясь на лидера экспедиции Константина Богданова 5 мая.
Субмарина пропала в октябре 1942 года, вместе с ней исчезли 37 подводников. Сейчас заявили, что подлодка Щ-302 натолкнулась на мину и затонула из-за пробоины в правом борту.
Лодку нашли с помощью сонара — экспедиции осматривали район минного заграждения Зееигель. В 2014 и 2017 в данных гидролокации толком не смогли разобраться — изображение получилось нечетким.
У о-ва Большой Тютерс, где обнаружили “Окуня”, в 2017 году нашли еще две подлодки класса “Щука” Щ-320 и Щ-406. Лодки затонули при формировании минного заграждения Зееигель (“Морской еж”).
На карте отмечен остров Большой Тютерс, возле которого обнаружили останки лодок. Карта: Google.Maps
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