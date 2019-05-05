Курсантов Петербурга посадили играть в World of Warships

В турнире приняли участие четыре команды по семь человек. Фото: ЗВО
В турнире приняли участие четыре команды по семь человек. Фото: ЗВО

Победу взяли кадеты, но историю ВМФ лучше знают нахимовцы.

Кадеты и курсанты Суворовского и Нахимовского училищ поучаствовали в кибертурнире “Стальная Волна”. Подростки соревновались в компьютерной игре World of Warships, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 5 мая.

В турнире приняли участие четыре команды по семь человек — кроме перечисленных, на соревнование приехали и подопечные Кронштадтского морского корпуса.

Победу одержали воспитанники кадетского корпуса Петербурга, но на этом соревнования не закончились — после компьютерных игр для подростков провели викторину на знание истории ВМФ. Здесь нахимовцы и Кронштадский корпус, разумеется, оказались сильнее.

Игра World of Warships представляет из себя симулятор морских сражений кораблей времен Второй Мировой войны.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ночь Музеев в военно-медицинском музее Санкт-Петербурга устроят мероприятия в стиле рассказов Артура Конана Дойля.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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