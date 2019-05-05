В Военно-медицинском музее вспомнят Холмса и Ватсона

На “Ночь Музеев” сотрудники устроят для гостей лекции, квесты и мастер-классы.

В Военно-медицинском музее в “Ночь музеев” вспомнят рассказы Конан Дойля про Холмса и Ватсона, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 5 мая. Организаторы откроют несколько площадок с мастер-классами, лекциями, квестами и тестами.

Гостям музея обещают обучающий курс по поведению в экстренных ситуациях, использованию средств самозащиты и изготовлению шипучих таблеток. Ночью пройдет несколько детективных квестов — участники будут искать предметы из британских детективных рассказов, а поможет им в этом аудиогид.

Цена единого билета на “Ночь Музеев” в 2019 году составляет 400 рублей. По нему можно попасть в каждый из 120 музеев, которые будут работать в Санкт-Петербурге в ночь с 18 на 19 мая. Военно-медицинский музей расположен на Введенском канале, 6.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти тоже состоится “Ночь Музеев”.