В акции “Ночь музеев “ примут участие более 28 музеев Ленобласти

Посетители смогут узнать, кто стал родоначальником картофельных полей в России. Фото: https://vk.com/artnight

Посетители смогут узнать, кто стал родоначальником картофельных полей в России. Фото: https://vk.com/artnight

Традиционная акция пройдет в ночь на 19 мая. Каждый музей, участвующий в акции, подготовил свою уникальную программу.

К примеру, выставочный зал “Смольный” представит программу “Запретный плод в мундире”. Все участники смогут узнать о знаменитом прадеде Александра Пушкина. Именно он один из первых поверил в великое будущее неказистого клубня, картофеля, и стал выращивать его в своем поместье в Суйде. О программе музея, который примет участие в традиционной ночной акции, рассказали в администрации Ленобласти.

Именно труды Ганнибала стали причиной возникновения в Суйде каналов, беседок и первых в России обширных картофельных полей.

В эту же ночь в музее-усадьбе “Суйда” в Гатчинском районе посетители смогут узнать и увидеть, как жил прадед Пушкина в своем имении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в музее семьи Рерихов открылась новая экспозиция.