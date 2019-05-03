В акции “Ночь музеев “ примут участие более 28 музеев Ленобласти

Традиционная акция пройдет в ночь на 19 мая. Каждый музей, участвующий в акции, подготовил свою уникальную программу.
К примеру, выставочный зал “Смольный” представит программу “Запретный плод в мундире”. Все участники смогут узнать о знаменитом прадеде Александра Пушкина. Именно он один из первых поверил в великое будущее неказистого клубня, картофеля, и стал выращивать его в своем поместье в Суйде. О программе музея, который примет участие в традиционной ночной акции, рассказали в администрации Ленобласти.
Именно труды Ганнибала стали причиной возникновения в Суйде каналов, беседок и первых в России обширных картофельных полей.
В эту же ночь в музее-усадьбе “Суйда” в Гатчинском районе посетители смогут узнать и увидеть, как жил прадед Пушкина в своем имении.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в музее семьи Рерихов открылась новая экспозиция.