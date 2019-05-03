В музее семьи Рерихов открылась новая экспозиция

В Санкт-Петербургском государственном Музее-институте семьи Рерихов сегодня, 3 мая, открывается новая выставка.

Выставка называется «Путями Н.К. Рериха. Псковское ожерелье». Она стартует сегодня, 3 мая, в 15:00. Экспозиция будет работать до 22 сентября.

На выставке будут представлены работы художника, посвященные особым местам на псковской земле. Данные области на карте образуют полукруг под Псковом. По очертанию они напоминают ожерелье, что объясняет название выставки.

Именно в указанные места в 1903 году с визитом приезжал Николай Рерих. Он увековечивал памятники в своих художественных работах.

Целью выставки является попытка привлечь внимание общественности к проблеме наследия псковской земли. Наследие это достаточно богатое, однако постепенно придающееся забвению.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге открывается мультимедийная выставка о нелегкой судьбе блокадников.