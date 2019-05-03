В Петербурге открывается мультимедийная выставка судьбе блокадников

Выставка пройдет в центре "Россия - моя история". Фото: Yandex

Выставка пройдет в центре "Россия - моя история". Фото: Yandex

Сегодня, 3 мая, стартует выставка, которая рассказывает о Блокаде и жизни людей, защищавших Ленинград.

Данный историко-патриотические проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград» подготовили 12 школьных музеев города и области. Выставка будет проходить в атриуме музейно-выставочного центра «Россия — моя история».

Школьные музеи предоставили для выставки экспонаты из своих коллекций. Мероприятие приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Выставка будет открыта до 12 мая.

Экспозиция наполнена мультимедийными элементами, проектами, которые подготовили школьники Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Вход на экспозицию бесплатный. По словам организаторов, целью данного события является попытка создать диалог между посетителями, школьниками и ветеранами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в петербургском Планетарии №1 откроется бесплатный уличный лекторий.