Сегодня, 3 мая, стартует выставка, которая рассказывает о Блокаде и жизни людей, защищавших Ленинград.
Данный историко-патриотические проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград» подготовили 12 школьных музеев города и области. Выставка будет проходить в атриуме музейно-выставочного центра «Россия — моя история».
Школьные музеи предоставили для выставки экспонаты из своих коллекций. Мероприятие приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Выставка будет открыта до 12 мая.
Экспозиция наполнена мультимедийными элементами, проектами, которые подготовили школьники Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Вход на экспозицию бесплатный. По словам организаторов, целью данного события является попытка создать диалог между посетителями, школьниками и ветеранами.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в петербургском Планетарии №1 откроется бесплатный уличный лекторий.