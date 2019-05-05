Российские хирурги научились лечить патологию кисти практически без хирургического вмешательства

После операции пациенту не требуется реабилитация. Фото: https://pixabay.com

После операции пациенту не требуется реабилитация. Фото: https://pixabay.com

Новый метод лечения обсудили на II конгрессе Российского общества контрактуры Дюпюитрена.

Конгресс проходил в Петербурге с 3 по 5 мая. В мероприятии приняли участие более 70 ведущих кистевых хирургов со всего мира.

Главной темой обсуждения стали эффективные методы лечения контрактуры или ладонного фиброматоза. Также специалисты обсудили причины возникновения заболевания.

Симптомы болезни — это деформация кисти, не позволяющая больному разогнуть пальцы. О прошедшем конгрессе сообщает телеканал “78”.

Врачи обсудили эффективность двух методов лечения заболевания. Причем один из них — это хирургическое вмешательство. Такие операции сопровождаются высоким риском рецидива.

Специалисты предложили новый метод лечения, который уже используется в некоторых клиниках. Метод игольной апоневротомией носит меньшую травматичность. Врачи не делают разрезов, ограничиваясь двумя небольшими проколами кожи. Также после этого пациенту не требуется реабилитация.

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