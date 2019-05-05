В Парголово на водителя автобуса совершили вооруженное нападение

Злоумышленников было двое. Однако водитель общественного транспорта оказал сопротивление.

Инцидент произошел накануне днем на автобусном кольце у дома № 10, корпус 1 по Тихоокеанской улице в Выборгском районе. Об этом сообщают сотрудники полиции сегодня.

Нападавших было двое. Они пытались забрать деньги у водителя ОАО “Третий Парк”, но сотрудник предприятия оказал сопротивление. Злоумышленники угрожали предметом, похожим на пистолет.

Спустя некоторое время мужчины были задержаны у дома 212 по Выборгскому шоссе. Сотрудники правоохранительных органов изъяли газовый аэрозольный пистолет “Пионер”, лицензия на который не требуется.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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