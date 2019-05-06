Ночью в Купчино сгорела «Мазда»

Сегодня ночью, на 6 мая, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга случился пожар.

На Малой Балканской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ночью загорелся автомобиль марки «Мазда», сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пожар был устранен быстро. Спасатели ликвидировали огонь в течение порядка 15 минут. Для тушения пожара было задействовано две единицы спецтехники и восемь человек личного состава.

На данный момент точной информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, никто не пострадал.

Очевидцы с места события в социальных сетях рассказывают о том, что огонь стал распространятся из-под капота автомобиля. Причина возникновения пожара в настоящий момент неизвестна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что каршеринг-автомобиль перевернулся на Мурманском шоссе в Санкт-Петербурге.