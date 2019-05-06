В ДТП легковушки с эвакуатором пострадало три человека

Вчера вечером, 5 мая, в Невском районе Санкт-Петербурга проползло дорожно-транспортное происшествие. Водитель авто впал в кому.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Киа» не смог справиться с управлением и врезался в эвакуатор.

Авария произошла у дома 32 по Октябрьской набережной. Вероятно, причной ДТП стала скользкая дорога, передает издание 78.ru.

В результате аварии пострадали три человека, которые находились в «Киа». Все пострадавшие были госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга.

Сообщается, что водитель автомобиля находился в состоянии комы. У двух пассажиров зафиксированы травмы разной степени тяжести.

Автомобиль «Киа» сильно поврежден. Вся передняя часть транспортного средства смята.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня ночью в Купчино на Малой Балканской загорелся автомобиль марки «Мазда».