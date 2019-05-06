На улице Декабристов столкнулись «Фольксваген» с «Газелью»

Дорожно-транспортное происшествие произошло на набережной Пряжки – Декабристов в Адмиралтейском районе.

В Петербурге 5 мая ночью произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Фольксваген Поло» и грузовой «Газелью». Транспортные средства столкнулись на перекрестке.

При столкновении «Газель» врезалась в боковую часть «Фольксвагена» прямо за водительским местом.

Автомобили столкнулись, когда Фольксваген поворачивал с левого ряда набережной реки Пряжки налево на улицу Декабристов, а там на него наехала Газель, сообщают в группе ВКонтакте очевидцы.

Известно, что за рулем иномарки находилась девушка, в соцсети бурно обсуждают половую принадлежность водителя. Предварительно, легковушка нарушила правила дорожного движения. Пострадавших нет.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП легковушки с эвакуатором пострадало три человека.