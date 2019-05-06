В Гатчине презентуют приложение «Виртуальный экскурсовод»

В Ленобласти представят новый туристический сервис «Виртуальный экскурсовод». Презентация состоится в городе Гатчина в доме 1 по улице Киргетова в 16:00 во вторник, 7 мая.

Новый сервис представляет собой мобильное приложения, с помощью которого турист сможет узнать историю города из первых уст – от лица одного из владельцев гатчинской резиденции императора Павла Первого.

Специалисты разработали специальный 3D анимированный прототип Императора, который будет проводить экскурсию по историческому центру города. По всему экскурсионному маршруту «Гатчина – вчера и сегодня» организаторы установят информационные таблички с QR-кодом для скачивания приложения.

«Виртуальный экскурсовод» реализован как часть пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что для веганов разработали специальное приложение VegCode.