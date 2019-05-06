В День Победы метро будет работать всю ночь

Не работать будут лишь некоторые вестибюли. Фото: pixabay

Не работать будут лишь некоторые вестибюли. Фото: pixabay

Закроют лишь некоторые вестибюли.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. В ГУП «Петербургский метрополитен» отмечают, что подземка будет работать без перерывов в ночь с 9 на 10 мая » с целью обеспечения потребности в массовых перевозках».

При этом некоторые вестибюли будут недоступны – среди них, например, вестибюль 1 «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект» и другие.

В метрополитене отмечают, что с двух часов ночи до половины пятого утра 10 мая нельзя будет купить проездные билеты на основе БСК, а также активировать интернет-платежи. Так что пассажиры должны быть готовы приобрести жетоны за наличку, говорится на сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

Напоминаем, что центр Северной столицы какое-то время будет недоступен для передвижения на транспорте из-за массовых мероприятий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге ветераны смогут ездить на трамваях и троллейбусах бесплатно в честь 9 мая.