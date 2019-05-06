Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год

Взрослые россияне проверятся на наличие онкологических заболеваний. Фото: Pixabay
Взрослые россияне проверятся на наличие онкологических заболеваний. Фото: Pixabay

Это станет возможным благодаря новому порядку проведения диспансеризации.

Новые правила вступили в силу в России сегодня, шестого мая, передает издание «Российская газета». Известно, что изменения в основном коснутся людей старше 40 лет – теперь они смогут раз в год проверять свое здоровье абсолютно бесплатно и добровольно. Взрослым россиянам предложат проводить скрининги, чтобы диагностировать на ранней стадии онкологические заболевание. Граждане в возрасте от 18 до 3 лет будут проходить медицинский осмотр так же, как и раньше – раз в три года.

Нельзя сказать, что россияне обрадовались этой новости. Многие в социальных сетях считают, что диспансеризация – это бесполезная трата времени, так как некоторые врачи халатно относятся к своим обязанностям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые рассказали о том, как чистка зубов влияет на проблемы с сердцем.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
диспансеризация здоровье медицина
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Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год
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