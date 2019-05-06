Полмиллиона петербуржцев хотят поучаствовать в «Бессмертном полку»

За пять лет в акции "Бессмертный полк" в Петербурге поучаствовали 3 млн человек. Фото: Бессмертный полк в Санкт-Петербурге/VK

За пять лет в акции "Бессмертный полк" в Петербурге поучаствовали 3 млн человек. Фото: Бессмертный полк в Санкт-Петербурге/VK

Построение начнется в два часа дня на участке Невского проспекта от Суворовского проспекта в сторону станции метро «Площадь Александра Невского».

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. О предполагаемом количестве участников рассказали на конференции в доме журналиста, посвященной предстоящему празднику. Колона начнет движение в три часа дня, чтобы дойти до Дворцовой площади. Люди будут нести портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Акция, к слову, ограничит на какое-то время движение в центре города.

Напоминаем, что восьмого и девятого мая в Санкт-Петербурге запланировано около 140 мероприятий, посвященных Дню победы. Главными из них и самыми массовыми станут военный парад на Дворцовой площади и «Бессмертный полк». Вечером петербуржцам и гостям города обещают салют.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что глава МИД Украины предложил провести свой «Бессмертный полк».