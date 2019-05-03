Глава МИД Украины предложил провести свой «Бессмертный полк»

Глава Министрества иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с предложением провести аналог «Бессметрного полка» в Украине.

Он предложил гражданам выйти на улицы городов страны с портретами «замученных от сталинских репрессий украинцев». Об этом он заявил в комментариях на Facebook под призывом телеканала «Интер» от «Союза ветеранов» поучаствовать в акции.

Климкин написал, что поддерживает данную идею, но выйти на улицы призвал с портретами украинцев, которые были замучены в период сталинский репрессий.

Он заявил, что считает это адекватным ответом, который поможет создать полную картину в головах людей и историческом контексте.

Традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году будет проходить не только в России, но и в нескольких городах других стран.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский сказал, что из общего у России и Украины теперь только граница.