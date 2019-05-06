В Петербурге прошла акция «Памяти павших будьте достойны»

В рамках акции на Пискаревском кладбище прошла церемония по слиянию вечных огней Северной столицы. Фото: https://www.gov.spb.ru
В рамках акции на Пискаревском кладбище прошла церемония по слиянию вечных огней Северной столицы. Фото: https://www.gov.spb.ru

Общегородская акция прошла на Пискаревском мемориальном кладбище 6 мая.

В акции приняли участие коло 15 тысяч петербургских школьников и студентов, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Владимира Кириллова.

Также отдать дань памяти героям приехали представители городских детских общественных объединений, в том числе участники Российского движения школьников и

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В рамках акции на Пискаревском кладбище прошла церемония по слиянию вечных огней Северной столицы. Во главе колонны по центральной аллее Пискаревского мемориального кладбища прошел почетный караул с факелом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в филармонии Беглов поздравил блокадников и ветеранов с наступающим Днем Победы.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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