В Петербурге прошла акция «Памяти павших будьте достойны»

Общегородская акция прошла на Пискаревском мемориальном кладбище 6 мая.
В акции приняли участие коло 15 тысяч петербургских школьников и студентов, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Владимира Кириллова.
Также отдать дань памяти героям приехали представители городских детских общественных объединений, в том числе участники Российского движения школьников и
Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
В рамках акции на Пискаревском кладбище прошла церемония по слиянию вечных огней Северной столицы. Во главе колонны по центральной аллее Пискаревского мемориального кладбища прошел почетный караул с факелом.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в филармонии Беглов поздравил блокадников и ветеранов с наступающим Днем Победы.