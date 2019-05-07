По хитам Булановой сняли практически автобиографичный сериал

Премьера запланирована на 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/bulanova.official/
Премьера запланирована на 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/bulanova.official/

Правда сама певица говорит, что ее судьба и судьба Татьяны в сериале немного отличаются.

Ног не отрицает певица и некоторые сходства с главной героиней сериала

По песням Татьяны Булановой сняли телесериал «Никогда не говори «никогда». В основе сюжета — женщина с трудной судьбой. Главная героиня пытается попасть на большую сцену и, конечно, встрече на своём пути препятствия.

«Нельзя сказать, что я стала прототипом главной героини. Эта картина — не моя биография в полной мере. Скорее сочинение на тему коллизий моей личной и творческой жизни», — сказал о премьере Татьяна Буланова.

Премьера запланирована на одном из российских телеканалов на 7 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стала известна дата первой репетиции номера Лазарева для Евровидения.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
сериал татьяна буланова
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