У пенсионерки в Приморском районе украли полмиллиона

Женщине исполнилось 85 лет. Фото: pixabay.com
Женщине исполнилось 85 лет. Фото: pixabay.com

Мошенница представилась председателем ЖСК и предложила поменять деньги.

В Приморском районе Петербурга у 85-летней женщины украли полмиллиона, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга 7 мая. Пенсионерка обратилась в полицию в понедельник — по ее словам, к ней пришла председатель ЖСК и предложила выгодную сделку.

Потерпевшая рассказала полиции, что в ее квартиру на Поликарпова по домофону позвонила неизвестная и представилась работницей отделения связи. Уже в квартире она назвалась председателем ЖСК. Она рассказала пенсионерке, что меняет деньги под выгодный процент, сообщили в МВД Петербурга. Та отдала ей 540 тысяч рублей — но только после ухода мошенницы поняла, что ее обманули.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Неизвестную уже начали искать, передают в МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что должника по алиментам приговорили к обязательным работам.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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