С 8 по 12 мая в Петербурге появятся ночные автобусы

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

В Петербурге автобусы будут работать четыре ночи подряд с 8 по 12 мая. Об этом сообщает Пб ГУП «Пассажиравтотранс»

Для удобства гостей и жителей Петербурга четыре ночи подряд в период с 8 по 12 мая по городу будут запущены ночные автобусные маршруты.

В ночь на 9, 11 и 12 мая по городу будут курсировать автобусы №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые дублируют линии метро.

В ночь с 9 на 10 мая будет организовано движения по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. —группа автобусов, которая поможет добраться от станций метро до дома.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что 7 мая православные празднуют Радоницу — первый после Пасхи день общецерковного поминовения усопших. В связи с проведением праздника в Петербурге усилят движение троллейбусных маршрутов номера 9, 14, 20, 25, 38, 40 и трамвайных маршрутов номера 25, 27, 58.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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