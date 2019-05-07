Опрос показал отношение россиян к Дню Победы

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Почти половина жителей России планирует принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает «РИА Новости».

В праздничных шествиях и парадах 9 Мая изъявили желание участвовать 48% опрошенных.

20% респондентов намерены поздравить ветеранов, ещё 20% будут смотреть телевизор, 19% придут посмотреть на салют, 18% собрались в гости, а 17% будут отдыхать на природе.

36% опрошенных считают смыслом парада возрождение памяти о подвиге народа, 30% считают, что это знак благодарности участникам ВОВ, 17% считают, что это демонстрация военной мощи и ещё 17% — воспитанием патриотической молодежи.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью 3 мая 2019 года среди россиян старше 18 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, как Петербург отмечает День Победы в 74-й раз.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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