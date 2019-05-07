“Бессмертный полк” повлияет на работу метро 9 мая

“Невский проспект” с 9 утра откроют только на выход.

В центре Санкт-Петербурга станции метро изменят режим работы 9 мая из-за праздничных мероприятий в честь дня Победы и шествия “Бессмертного полка”, сообщили в метрополитене 7 мая.

Изменения затронут “Адмиралтейскую” (с 8:30 до 11:30 и с 20:00 до 00:00 — только на выход), вестибюли “Площади Восстания” (с 14:30 до 15:30 — только на выход) и “Маяковской” (закрыта в этот час), “Горьковскую” и “Площадь Александра Невского” (с 14:00 до 15:25 вход закрыт). “Невский проспект” с 9 утра будет открыт только на выход — а с 10 вечера закроется.

В метро посоветовали петербуржцам заранее планировать маршруты. День Победы является государственным праздником, но в сотрудникам сферы услуг, вероятно, все равно придется на работу — плюс многие заходят увидеть парад и шествие своими глазами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге появятся ночные автобусы.