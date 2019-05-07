“Аллегро” не поедут из Петербурга в Хельсинки 3 августа

Каждый день поезда совершают по четыре рейса из двух городов. Фото: РЖД

Каждый день поезда совершают по четыре рейса из двух городов. Фото: РЖД

Поезда сделают перерыв из-за ремонта инфраструктуры в Финляндии.

Лето еще не началось, но уже стало известно, что 3 августа жители и гости Санкт-Петербурга не смогут уехать в Хельсинки на поезде “Аллегро”, сообщили в РЖД 7 мая. Причиной отмены движения поездов в этот день станет ремонт на инфраструктуре железных дорог Финляндии.

Всего РЖД отменяет четыре поезда в Петербурга в Хельсики 3 мая и соответственно их обратное следование. В РЖД призвали пассажиров планировать поездку заранее. Лето — пора отпусков; к тому же, 3 августа — суббота, а многие жители Петербурга и области любят ездить в Финляндию на выходные.

“Аллегро” доезжает от Санкт-Петербурга до Хельсинки за 3 часа 27 минут. Каждый день поезда совершают по четыре рейса из двух городов. Бронирование билетов на официальном сайте сейчас доступно как раз до 3 августа. Стоимость билетов начинается от 3 тысяч и доходит до 6.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что поезда “Аллегро” перевезли за март 40 тысяч пассажиров.