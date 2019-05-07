Пенсионеры смогут в первоочередном порядке лично посещать представителей власти

Александр Беглов. Фото: www.gov.spb.ru
Александр Беглов. Фото: www.gov.spb.ru

Законопроект создан для улучшения условий жизни людей, достигших 70-летия, которые являются наименее защищены по причине состояния здоровья и возраста.

Указанную законодательную инициативу поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Суть её заключается, в предоставлени гражданам России, которые достигли 70-летнего возраста, преимущественного права приходить на личный прем в первоочередном порядке к руководителям органов городской государственной власти, к представителям местного самоуправления внутригородских МО Санкт-Петербурга и другим уполномоченным лицам.

Данную информацию предоставила администрация Санкт-Петербрга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители поселка Лесного не согласны с застройщиком города-спутника Южный.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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