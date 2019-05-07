День железнодорожника может официально стать городским праздником

Праздник отмечается в первое воскресенье августа. Фото: РЖД
Праздник отмечается в первое воскресенье августа. Фото: РЖД

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил и поддержал инициативу о внесении праздника в число городских.

На проведение праздников, которые входят в перечень городских, правительство Санкт-Петербурга выделяет денежные средства. Теперь в данный список может войти День железнодорожника, сообщили Gazeta.SPb городской администрации.

Указанный праздник принято неофициально отмечать в первое воскресенье августа ежегодно.

В случае, если День железнодорожника включат в официальный перечень городских праздников, то изменения вступят в законную силу с 1 января 2020 года. В этом году профессиональный праздник — День железнодорожника отмечается 4 августа.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пенсионеры смогут в первоочередном порядке лично посещать представителей власти.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр беглов городские праздники день железнодорожника
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Apple впервые за 10 лет выпустили игру для iPhone: нужно будет разносить газеты
День железнодорожника может официально стать городским праздником
Беглов закрыл вопрос о застройке парка Интернационалистов
Защитник сборной России Марио Фернандес может перейти в «Зенит»
Пенсионеры смогут в первоочередном порядке лично посещать представителей власти
Проект станции метро «Шуваловский проспект» создадут за 18 млн рублей
Храм в Новодевичьем монастыре планируют реставрировать за 200 млн
В Петербурге Ростральные колонны оградят забором до лета