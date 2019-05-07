День железнодорожника может официально стать городским праздником

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил и поддержал инициативу о внесении праздника в число городских.

На проведение праздников, которые входят в перечень городских, правительство Санкт-Петербурга выделяет денежные средства. Теперь в данный список может войти День железнодорожника, сообщили Gazeta.SPb городской администрации.

Указанный праздник принято неофициально отмечать в первое воскресенье августа ежегодно.

В случае, если День железнодорожника включат в официальный перечень городских праздников, то изменения вступят в законную силу с 1 января 2020 года. В этом году профессиональный праздник — День железнодорожника отмечается 4 августа.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пенсионеры смогут в первоочередном порядке лично посещать представителей власти.