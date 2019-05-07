В Белоруссии задержали двух россиян по подозрению в даче взятки

Подозреваемым грозит до 7 лет колонии. Фото: pixabay

Подозреваемым грозит до 7 лет колонии. Фото: pixabay

Минский КГБ задержал трех граждан России по подозрению в коррупционном правонарушении.

По словам Алексей Маскалева — пресс-секретаря дипломатической миссии российское посольство уже попросило встрече задержанных с сотрудниками консульства.

Известно, что Уголовному кодексу Белоруссии самое максимальное наказание за такой вид преступления предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящий момент более подробной информации о задержании российских граждан не поступало.

Напомним, что несколько дней назад в госбезопасности Белоруссии заявили о задержании россиянина, также подозреваемого в даче взятки руководителю компании «Белтелеком». Главу предприятия также задержали.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что о взятках в университете гражданской авиации Бастрыкину рассказа петербурженка.