На проспекте Гагарина тушат торговый павильон

О возгорании, случившемся на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге, сообщили очевидцы. По предварительным данным, пострадавших в огне нет. На месте дежурят несколько расчетов пожарных.

Инцидент произошел вечером 7 мая на проспекте Юрия Гагарина, 34. Вокруг здания все заволокло дымом. Сейчас на месте пожара работают несколько пожарных машин, ликвидация огня по-прежнему идет. Также рядом с воспламенившимся зданием дежурят машины скорой помощи.

Сообщается о том, что возгорание произошло около 20:30, когда в рабочем помещении уже не было людей. Информации о пострадавших пока нет. На место прибыли несколько пожарных расчетов, тушение огня продолжается.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что среди погибших при пожаре в Шереметьево есть гражданин США. На сайте “Аэрофлота” размещен полный список выживших пассажиров.