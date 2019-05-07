На проспекте Гагарина тушат торговый павильон

Пожар случился вечером 7 мая. Фото: pixabay
Пожар случился вечером 7 мая. Фото: pixabay

О возгорании, случившемся на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге, сообщили очевидцы. По предварительным данным, пострадавших в огне нет. На месте дежурят несколько расчетов пожарных.

Инцидент произошел вечером 7 мая на проспекте Юрия Гагарина, 34. Вокруг здания все заволокло дымом. Сейчас на месте пожара работают несколько пожарных машин, ликвидация огня по-прежнему идет. Также рядом с воспламенившимся зданием дежурят машины скорой помощи.

Сообщается о том, что возгорание произошло около 20:30, когда в рабочем помещении уже не было людей. Информации о пострадавших пока нет. На место прибыли несколько пожарных расчетов, тушение огня продолжается.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что среди погибших при пожаре в Шереметьево есть гражданин США. На сайте “Аэрофлота” размещен полный список выживших пассажиров.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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