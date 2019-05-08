На Сицилии можно купить сотню домов за 1 евро

В небольшом городке Муссомели в Италии администрация приняла решение продать все заброшенные постройки за один евро.

Таких домиков в сицилийском городе более 500 штук, сообщает The Sun.

Но у данной затеи есть небольшой «подводный камень»: домик продадут только тому покупателю, который сможет полностью отреставрировать здание за один год после покупки. В течение этого срока должен быть произведен капитальный ремонт жилища.

Администрация Муссомели уже разместила на торгах 100 объектов. Тот, кто захочет приобрести новое жилье, может приехать в город и пройтись по улицам: все дома, которые хотят продать, помечены специальными знаками и табличками. Кроме этого планируется выставить на продажу еще 400 домов.

Увы, но помимо платы в 1 евро, новый владелец здания должен будет оставить властям залог, составляющий семь тысяч евро, на тот случай, если он не уложится в срок. Если реставрация старинного дома не будет произведена, администрация оставляет за собой право не возвращать денежные средства покупателю.

Поселение Муссомели небольшое, в нем живут всего порядка 11 тысяч человек. Зато город знаменит своими старинными улочками и потрясающей национальной кухней.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Канаде в квартире обнаружили более 300 кошек. Их отдали в приют.