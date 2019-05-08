Размещение отходов на полигоне ТБО в Ленобласти запретили в судебном порядке

Проведенный анализ грунтовых вод у полигона показал, что подземная вода токсична. Фото: https://pixabay.com

Проведенный анализ грунтовых вод у полигона показал, что подземная вода токсична. Фото: https://pixabay.com

Проверку полигона начали после обращения садоводов, проживающих в массиве Мшинская.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области приостановил деятельность ООО “Авто-Беркут”, который размещал отходы на полигоне ТБО. Полигон расположен в 21 квартале Мшинского лесничества. Об этом сообщают активисты движения “Зеленый Фронт”.

Основанием для такого решения стали проведенные Росприроднадзором проверки. Ведомство выяснило, что отходы на полигоне размещаются с отступлением от проектной документации. То есть захоронение отходов производится не траншейным способом, а методом “надвига”.

Помимо этого, проведенный анализ грунтовых вод у полигона показал, что подземная вода токсична.

С жалобой ранее выступили местные садоводы. Они жаловались на массовый ввоз отходов на полигон.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на мусорном полигоне Приозерского района заработал новый сортировочный комплекс.