На участке КАД частично перекроют движение для борьбы с колеёй

С келейностью будут бороться 6 дней. Фото: https://www.coindesk.com

С келейностью будут бороться 6 дней. Фото: https://www.coindesk.com

Для этого между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Московским шоссе перекроют одну полосу движения.

Одну полосу движения перекроют с 10 по 17 мая, сообщает федеральное казенное учреждение “Управление федеральных автомобиФКУ Упрдор “Северо-Запад”льных дорог “Северо-Запад” имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства”.

Также информирует автовладельцев, что перекрытие связано с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

“Будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса, по второй, третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч”, — сообщают в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с 9 мая в двух районах Петербурга ограничат движение.