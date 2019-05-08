С 9 мая в двух районах Петербурга ограничат движение

Ограничения связаны с ремонтными работами. Фото: https://pixabay.com
Ограничения связаны с ремонтными работами. Фото: https://pixabay.com

Ограничения затронут Курортный и Центральный районы.

Государственная административно-техническая инспекция сообщает, что ограничения вступят в силу с 9 мая. Так, сообщает ГАТИ, с завтрашнего дня и до 7 июня в Курортном районе ограничат движение по улице Андреева в Сестрорецке от Лесной улицы до улицы Максима Горького. Ограничения связаны с работами по прокладке водопровода.

В Центральном районе движение для транспортных средств закроют улицу Маяковского от Невского проспекта до улицы Жуковского, включая перекресток с улицей Жуковского. Ограничения вступят в силу с 10 мая и будут действовать до 05:00 14 мая. На участке будут проводить ремонт дорожного покрытия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Воронежскую улицу отрыли для автомобилистов.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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