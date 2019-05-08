Ветеранам и блокадникам первым вручили «Единые карты петербуржцев»

Власти хотят, чтобы люди смогли получить все льготы без лишней суеты.

О том, что ветераны и блокадники стали обладателями карт, стало известно сегодня, восьмого мая. Их вручили во время торжественного приема в преддверии Дня победы, который состоялся в БКЗ «Октябрьский». Поздравить и поблагодарить героев пришел в том числе врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который лично передал несколько карт.

Важно, отметил глава города, «чтобы люди не бегали за этими льготами, а могли проверить, пришли выплаты, или нет», — передает слова Беглова ТАСС. Пожилым людям в этом помогут специальные соцучастковые, которые начнут работать с первого июля 2019 года.

Напоминаем, что «Единую карту петербуржца» может получить любой желающий, если заполнит заявление в банке.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Единая карта петербуржца позволит узнать о льготах и мерах поддержки.