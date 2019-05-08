Синоптики рассказали о погоде после 9 мая в Ленобласти

В Ленобласти будет тепло, но пасмурно. Фото: Pixabay
В Ленобласти будет тепло, но пасмурно. Фото: Pixabay

В регионе ожидаются сильные грози и дожди.

О прогнозе на ближайшие дни стало известно сегодня, восьмого мая. Специалисты рассказали, что в ночь с восьмого на девятое мая на Ленинградскую область опустится слабый туман. Также в некоторых районах пойдет небольшой дождь. На День победы в регионе будет довольно тепло, несмотря на то, что небо затянет тучами. Ближе к вечеру снова пойдет дожди. Воздух успеет прогреться до 18 градусов тепла, сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Погода станет хуже уже 10 мая – в Ленинградской области пойдут ливни, сопровождаемые грозой. Температура ближе к ночи опустится до семи градусов, а днем потеплеет до 23 градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что главный синоптик прогнозирует тепло на День Победы в Санкт-Петербурге. Столбик термометра поднимется до плюс 22 градусов, что обернется 10 мая проливными дождями, но кратковременными.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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